الأهلي يفتح خطوط الاتصال من جديد فى صفقة أسامة جلال

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:40 ص
أسامة جلال
أسامة جلال
محمد جمال
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يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


ويرغب النادى الأهلى فى تدعيم خط الدفاع بالتعاقد مع أسامة جلال مدافع إنبي والمنتخب الوطني الأولمبي خلال الميركاتو الصيفي القادم لدعم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.


وكشفت تقارير صحفية أن الأهلي فتح خطوط اتصال مرة أخري من أجل ضم أسامة جلال خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه فريق وادى دجلة اليوم ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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