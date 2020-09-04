ضبط هارب من 77 حكما قضائيا وغرامات بنحو 10 ملايين جنيه بالقاهرة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:32 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على هارب من 77 حكم قضائى وغرامات نحو 10 مليون جنيه.

فقد تمكنت القوة الأمنية التابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التبين بنطاق مديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة شرطة مصر القديمة) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 77 حكم حبس جزئى وغرامات فى قضايا "مبانى، إستيلاء، سرقة تيار كهربائى، تبديد، نصب" بإجمالى حبس 14سنة و3 شهور، وكذا غرامات مالية مستحقة بلغت نحو (9.041.387 تسعة مليون وواحد وأربعون ألف وثلاثمائة وسبع وثمانون جنيه).

وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وفى سياق أخر... ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة، القبض على محاسب، في إحدى شركات البلاستيك، وشخص آخر، يتاجران في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفي.

كانت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدت قيام (محاسب بإحدى شركات البلاستيك - حاصل على بكالوريوس– مقيمان بمحافظة القاهرة)، بممارسة نشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان في كمين أُعد خصيصًا لضبطهما، وذلك حال قيامهما بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبحوزتهما مبلغ مالي قدره (39034 دولار أمريكي)، وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي بالمُخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك، في إطار مواصلة الجهود الأمنية في مواجهة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

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