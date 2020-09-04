مخالفات بالجملة وإحالات للنيابة العامة في حملة مكبرة ببلقاس بالدقهلية

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شهد.مركز ومدينة بلقاس، في محافظة الدقهلية استمراؤ الحملة التفتيشية المكبرة، والتي تمكنت من غلق ١٥ حضانة ومصنع طوب بدون ترخيص واعدام ١٢٣٥ كجم اغذية ولحوم مذبوحة خارج السلخانة، ومصادرة ٧٠ اسطوانة غاز، ووجود ١١ معدة معطلة بهذه الوحدات المحلية، اضافة الى ٣٥ طفاية حريق تحتاج الى الصيانه، ووجود اصناف من الرواكد لم يتم التصرف فيها









قاد الحملة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وهيثم الشيخ نائب المحافظ ومنال الغندور السكرتير المساعد، واستمرت اعمال فرق المرور والتفتيش الميدانى على الوحدات الصحية والمنشآت الغذائية والمخابز والاسواق طوال اليوم بإشراف السكرتير المساعد، فى اطار الحملة المكبرة وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية بمحافظة الدقهلية





وقد اسفرت حملات المرور والتفتيش عن ضبط العديد من المخالفات فى القطاعات المختلفة، ففى قطاع الطب البيطرى تم تحرير ٦ محاضر بإجمالى ٢٣٥كجم لحوم مذبوحه خارج السلطانه.

وفى قطاع التموين تم تحرير ٦٤ محضر ومخالفة بالمخابز لانتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وتصرف فى دقيق وللمحلات لعدم وجود ترخيص وشهادات صحية والبيع بأزيد من التسعيرة، وتم مصادرة ٧٠ اسطوانة غاز.



وفى قطاع التضامن الاجتماعى تم اغلاق ١٥ حضانه تعمل بدون ترخيص وتم تشميعها بالشمع الاحمر، واحالة اثنان من العاملين بالوحدة الاجتماعية ببلقاس للتحقيق لتغيبهم عن العمل.



وفى قطاع القوى العاملة، تم المرور على ٢٢ منشأة، وتم تحرير محضرين لمطعم ومصنع طوب طريق السماحية وتم عمل اغلاق المصنع، وتوجيه انذارات للمنشآت ومهلة شهر لتلافى اشتراطات السلامه والصحة المهنية..وبالمرور للجان الادارة العامه للمتابعة بديوان المحافظة على الوحدات المحلية نطاق مركز بلقاس، تلاحظ وجود ١١ معدة معطلة بهذه الوحدات المحلية، اضافة الى ٣٥ طفاية حريق تحتاج الى الصيانه، ووجود اصناف من الرواكد لم يتم التصرف فيها واتخاذ الاجراءات بشأنها وكذا متأخرات بالايرادات ورسوم لم يتم تحصيلها.



وقد قرر محافظ الدقهلية احالة جميع محاضر المخالفات التى تم ضبطها للنيابة العامة، ووجه بمتابعة تصرفات النيابة بشأنها، وكلف رئيس مركز ومدينه بلقاس ومديرى المديريات المعنية بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيال كافة الملاحظات الواردة بتقريراالمرور لكافة الاجهزة المشاركة فى الجولة.



وأكد محافظ الدقهلية علي استمرار الجوالات الميدانية المفاجئة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية للتصدي لكافة أشكال الفساد والخروج عن القانون.