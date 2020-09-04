أبرزها "بيع المترو".. 12 شائعة نفتها الحكومة

عدة شائعات نفتها الحكومة خلال الساعات الأخيرة، من خلال الكشف عن حقيقتها وتقديم الأدلة للرأي العام التي تثبت حقيقة تلك الشائعات، ضمن محاربتها لأي محاولات لإثارة البلبلة داخل الرأي العام المصري.





وفيما يلي يرصد " الفجر " الشائعات التي نفتها الوزارات المختلفة خلال الساعات الأخيرة:





- بنك مصر نفى وقف طرح شهادات "ابن مصر" ذات العائد 15%، مُوضحًا أن البنك مستمر فى طرح تلك الشهادات بجميع فروعه على مستوى الجمهورية، والتى لاقت إقبالًا كبيرًا من جانب العملاء خلال الفترة الماضية، مُشيرًا إلى أن حصيلة بيع تلك الشهادات تخطت 90 مليار جنيه‪.‬





- الداخلية نفت سحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات في حالة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، مُؤكدةً أنه لا صحة لسحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات في حالة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.





- وزارة النقل نفت بيع مرفق مترو الأنفاق لصالح شركات أجنبية مُؤكدةً أنه لن يتم خصخصة مرفق مترو الأنفاق باعتباره ملكًا أصيلًا للدولة وللشعب المصرى وسيستمر كذلك، مُوضحةً أنه تم توقيع عقد إسناد تشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق لإحدى الشركات الفرنسية، وذلك بهدف الاستفادة من خبراتها فى مجال تشغيل وصيانة أنظمة النقل، مُشددةً على سعى الدولة خلال الفترة الحالية لتحقيق طفرة كبيرة فى هذا القطاع الذى يخدم ملايين الركاب يوميًا.





- نفت وزارة الكهرباء فرض غرامات على المواطنين ممن يتجاوز استهلاكهم الشريحة الخامسة من الكهرباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض غرامات على المواطنين ممن يتجاوز استهلاكهم الشريحة الخامسة من الكهرباء، وأن العداد مسبوق الدفع يُطبق طريقة تلقائية للمحاسبة عند تجاوز الاستهلاك شريحة معينة؛ حيث يقوم العداد بالمحاسبة من البداية بعد الدخول في الشريحة الجديدة، وذلك عند الانتقال من شريحة لأخرى دون فرض أي غرامات على الاستهلاك.





- وزارة الطيران نفت ضعف الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا داخل المطارات المصرية تزامنًا مع تراجع أعداد الإصابات بالفيروس، مُؤكدةً استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المترددين على المطارات المصرية، بالإضافة إلى حظر دخول القادمين دون تقديم ما يفيد إجراء تحليل‪ (PCR) ‬بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الموعد المحدد للإقلاع، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية المصريين من الإصابة وتأمين البلاد‪.‬





- الطيران نفت رفع أسعار تذاكر الطيران لتعويض الخسائر الناتجة عن تعليق الطيران خلال أزمة كورونا، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار تذاكر الطيران لتعويض الخسائر الناتجة عن تعليق الطيران خلال أزمة كورونا، مُوضحةً أن أسعار تذاكر الطيران كما هي دون أي زيادة، كما يتم تقديم تخفيضات تتراوح بين 20 إلى 25% على أسعار تذاكر الطيران لبعض الدول، وذلك في إطار حرص الدولة على تنشيط حركة الطيران.





- مجلس الوزراء نفى اعتزام الحكومة مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة، مُؤكدًا أنه لا صحة لمد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة، موضحًا أن المدة التي منحها القانون للمخالفين للتصالح، ستنتهي في 30 سبتمبر الجاري، ولن يتم قبول أي طلب تصالح جديد بعد انقضاء هذه المهلة، مشددًا على أنه لن يتم قبول التصالح في أي مخالفات جديدة، وذلك بهدف وقف ظاهرة البناء العشوائي والحفاظ على الأراضي الزراعية‪.‬





- التعليم العالي والبحث العلمي نفت إلغاء مجانية التعليم بالجامعات الحكومية بدايةً من العام الدراسي 20202021، وشددت الوزارة على أنه لن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتباره حقًا أصيلًا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مُشيرة إلى اهتمام الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف المراحل، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكافة المواطنين على حد سواء‪.‬





- وزارة التعليم العالي نفت إعادة فتح تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعادة فتح تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، موضحةً أنه تم بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولى للتنسيق، والإعلان عن نتائجها النهائية يوم الأحد الموافق 30 أغسطس الماضي، ولن يتم إعادة فتحها مجددًا، مشيرةً إلى أنه تم فتح تسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية للتنسيق، وذلك في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري.





- وزارة البيئة نفت بيع بعض جزر نهر النيل التابعة للمحميات الطبيعية لمستثمرين أجانب، مؤكدة أن كافة الجزر التابعة للمحميات الطبيعية لا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وأن الدولة حريصة على الحفاظ على كافة محمياتها الطبيعية وعدم المساس بأي منها، مُشيرةً إلى أن جزر نهر النيل غير معلنة جميعها كمحميات طبيعية مع اعتبارها أملاكًا للدولة يحق لها التصرف فيها بما يتناسب مع المصلحة العامة دون بيعها‪.‬





- وزارة الزراعة نفت تفشى مرض الدرن بين الماشية بمختلف محافظات الجمهورية، مُؤكدةً أن الوضع الصحى للماشية بمختلف المحافظات آمن تمامًا، مُشددةً على شن حملات دورية لتحصين الماشية، بالإضافة إلى تشكيل لجان لمتابعة انتشار أي فيروسات أو أوبئة بينها، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية.



