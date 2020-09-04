ضبط كميات من الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة بالسويس

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس من ضبط (عدد 5 طرب لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام - عدد 2 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلو جرام - عدد 20 قرص مخدر - كمية من الحنة وزنت واحد كيلو جرام - العدد والأدوات المستخدمة في تصنيع وتغليف مخدر الحشيش - مبلغ مالي - عدد 2 هاتف محمول) بمسكن أحد العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة الأربعين.





وتابعت الإدارة نشاط (عدد 3 عاطلين – لهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس) قاما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وكذا تصنيع وإعادة تدوير مخدر الحشيش، متخذين من دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، حيث تم استهدافهم وضبط إثنين منهم، بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الثالث "جارٍ ضبطه" وحيازتهما للمضبوطات.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط سيارة نقل بالغربية محملة بـ20 ألف علبة سجائر مهربة.





وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية من ضبط سيارة نقل قيادة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ، محملة بعدد 20 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات أو فواتير تفيد دخولها البلاد عبر المنافذ الجمركية المشروعة، وذلك حال مرورها بأحد الأكمنة بدائرة مركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



