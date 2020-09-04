القبض على عاطل وبحوزته 16 ألف قرص مخدر بمطروح

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عاطل وبحوزته 16 ألف قرص مخدر بمطروح تقدر قيمتهم المالية بأكثر من مليون جنيه.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح من ضبط (عدد 16000 قرص مخدر - مبلغ مالي - هاتف محمول) بحوزة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال استقلاله سيارة ملاكي وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (مليون و280 ألف جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط طبنجة، 8 طلقات نارية، خزينة بندقية آلية، 27 طلقة صوت 2 سلاح أبيض، جراب طبنجة بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية.

وضبط 4 طبنجات معدلة، 3 بنادق ضغط هواء مختلفة الأنواع، 3 طبنجة مُحدثة صوت، 70 طلقة مُحدثة صوت، خزينة طبنجة، أجزاء سلاح، 41 قطعة من الألعاب النارية، مبلغ مالي، هاتف محمول بحوزة صاحب محل غير مرخص لأدوات الصيد، مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية.

وضبط أيضا 2 فرد خرطوش، 130 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، مبلغ مالى، هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وكذا ضبط العناصر الإجرامية القائمين على ورش تصنيع الأسلحة النارية وترويجها.

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