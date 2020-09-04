مي سليم تطل على متابعيها بالكاش مايوة عبر "إنستجرام"

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:09 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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نشرت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت سليم في الصورة، مرتدية كاش مايوة وقبعة أنيقة، وشعر منسدل على كتفيها، وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً: "ايه الجمال ده منورة الدنيا كلها".

يذكر أن آخر أعمال مى سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذى أذاعته قناة ON E، والعمل يشارك فى بطولته إياد نصار، إنجى المقدم، مى سليم، داليا مصطفى، إدوارد، أمانى كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولى وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

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