صحفي صيني: لا مؤشرات على تعرض الصين لموجة ثانية من كورونا (فيديو)

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال نادر رونج الصحفي الصيني، إن وضع وباء كورونا مستقر في بلاده، حيث لم تشهد منذ أكثر من أسبوع أي إصابة جديدة مؤكدة محليًا، وإن الإصابات الجديدة كلها قادمة من الخارج. 

وأضاف "رونج" خلال لقاء خاص عبر خاصية "سكايب" مقدم برنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد أي مؤشرات على ما يعرف بالموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وبخاصة أن الحياة عادت إلى طبيعتها مرة أخرى في الصين، إذ جرى فتح دور السينما وجميع المدارس والجامعات والمولات. 

وتابع، أن الحياة عادت إلى طبيعتها في الصين بفضل جهود الحكومة في السيطرة على جائحة كورونا، إذ اتخذت سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية في هذا الصدد، مثل التشديد على إرتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والتأكيد على التباعد الاجتماعي بين المواطنين.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، أمس الخميس، عن خروج 789 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 75415 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 99425 حالة من ضمنهم 75415 حالة تم شفاؤها، و5479 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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