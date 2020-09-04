وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يشاركان في ماراثون دراجات (صور)

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صباح اليوم الجمعة، في فعاليات ماراثون دراجات تحت شعار "رياضتك مناعتك" والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بمدينة الزقازيق بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وبمشاركة شباب محافظة الشرقية.





وبدأ الماراثون في تمام الساعة التاسعة صباحًا من أمام قصر ثقافة الزقازيق، بمشاركة شباب المديرية وطلاب وطالبات كليتي التربية الرياضية " بنين – بنات".





ويأتي ذلك ضمن الماراثونات الرياضية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون جميع أنحاء الجمهورية بهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة، وجعل الرياضة أسلوب حياة لما لها من أدوار إيجابية عديدة.





وأعرب صبحي، عن سعادته بمشاركة الشباب في المهرجانات الرياضية التي تنفذها الوزارة بشكل أسبوعي بما يعكس اهتمامهم بممارسة الرياضة، مشيرًا إلى توجيهاته لمديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات بتنفيذ ماراثونات رياضية على التوازي.



