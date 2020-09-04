وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يشاركان في ماراثون دراجات (صور)

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:44 ص
بوابة الفجر
أسماء قورة
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شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صباح اليوم الجمعة، في فعاليات ماراثون دراجات تحت شعار "رياضتك مناعتك" والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بمدينة الزقازيق بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وبمشاركة شباب محافظة الشرقية. 

وبدأ الماراثون في تمام الساعة التاسعة صباحًا من أمام قصر ثقافة الزقازيق، بمشاركة شباب المديرية وطلاب وطالبات كليتي التربية الرياضية " بنين – بنات".

ويأتي ذلك ضمن الماراثونات الرياضية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون جميع أنحاء الجمهورية بهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة، وجعل الرياضة أسلوب حياة لما لها من أدوار إيجابية عديدة.

وأعرب صبحي، عن سعادته بمشاركة الشباب في المهرجانات الرياضية التي تنفذها الوزارة بشكل أسبوعي بما يعكس اهتمامهم بممارسة الرياضة، مشيرًا إلى توجيهاته لمديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات بتنفيذ ماراثونات رياضية على التوازي.

وأشار، إلى تنوع الماراثونات التي يتم تنفيذها بمشاركة مختلف الروابط والجهات المعنية بها وبحضور طوائف الشباب المصري وقيادات الوزارة والمحافظات، مثنيًا على التعاون المثمر مع المحافظين في تنفيذ تلك الماراثونات والخروج بها فى أفضل صورة.
وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يشاركان في ماراثون دراجات (صور)
وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يشاركان في ماراثون دراجات (صور)
وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يشاركان في ماراثون دراجات (صور)
وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يشاركان في ماراثون دراجات (صور)
وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يشاركان في ماراثون دراجات (صور)
وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يشاركان في ماراثون دراجات (صور)
وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يشاركان في ماراثون دراجات (صور)
وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يشاركان في ماراثون دراجات (صور)
وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يشاركان في ماراثون دراجات (صور)
وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يشاركان في ماراثون دراجات (صور)

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