الحكومة تنفي ضعف الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا داخل المطارات

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:39 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عن حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضعف الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا داخل المطارات المصرية، تزامنا مع تراجع أعداد الإصابات بالفيروس.

وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة الطيران المدني، التي نفت تلك الأنباء، موضحة أنه لا صحة لضعف الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا داخل المطارات المصرية تزامنًا مع تراجع أعداد الإصابات.

وأوضحت الوزارة، أنه هناك استمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المترددين على المطارات المصرية، بالإضافة إلى حظر دخول القادمين دون تقديم ما يفيد إجراء تحليل فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الموعد المحدد للإقلاع، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية المصريين من الإصابة وتأمين البلاد.

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وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 789 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 75415 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 99425 حالة من ضمنهم 75415 حالة تم شفاؤها، و5479 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

الحكومة تنفي ضعف الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا داخل المطارات
الحكومة تنفي ضعف الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا داخل المطارات

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