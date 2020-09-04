أحمد مجدي يجذب الأنظار بصورة له من منزله

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:24 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
يحرص الفنان أحمد مجدي، على التواصل الدائم مع متابعيه، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشر أحمد مجدي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له من داخل منزله، ظهر فيها مرتدي تي شيرت ابيض. 


كان أخر ظهور للفنان أحمد مجدى في شهر رمضان من خلال مسلسل "فرصة تانية"، معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.

أخبار تهمك

تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بارتوميو يتراجع عن قراره ويحدد شروط رحيل ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد انضمامه رسمياً.. كيف سيكون تشكيل مانشستر يونايتد مع انضمام دي بيك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أول تعليق من نجم ليفربول على انتقاله إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 16 ساعة

نجم ليفربول يكشف حقيقة اقترابه من برشلونة

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ حوالي 14 ساعة

تحول مثير في موقف ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 17 ساعة

فرمان ناري من الخطيب بعد أزمة كهربا والشناوي

منذ ساعة

تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة

منذ 13 دقيقة

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ يوم

هدف بيراميدز.. الأهلي يخطط لخطف صفقة أيوب الكعبي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:21 ص

تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة

فرمان ناري من الخطيب بعد أزمة كهربا والشناوي

09:30 ص

تحول مثير في موقف ميسي مع برشلونة

08:30 ص

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

09:00 م

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

02:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب