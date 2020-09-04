إصابة 3 أشخاص جراء دهس سيارة حشدا من المتظاهرين بنيويورك

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:02 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بقيام سيارة بدهس مجموعة من المتظاهرين المناهضين للعنصرية في نيويورك، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص إصابات طفيفة.

هذا وقد تجمع نحو 300 شخص في ساحة تايمز سكوير بمنطقة منهاتن بنيويورك مطالبين بـ"العدالة العرقية" على خلفية الكشف عن مقتل رجل من ذوي البشرة ألسوداء على يد الشرطة في مدينة روتشيتر في وقت سابق هذا العام.

ونصب المتظاهرون حاجزا من الدراجات الهوائية في محاولة لقطع حركة السيارات، غير أن سيارة من نوع Ford Taurus اقتربت من الحاجز، وتوقفت في الأول، ثم عاودت السير نحو المتظاهرين، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من راكبي الدراجات إصابات طفيفة، تعامل معها أطباء متطوعون في موقع الحادث.

وأكدت الشرطة أن السيارة التي نفذت الدهس لم تكن تابعة لها، فيما ذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" نقلا عن الشرطة أن سائق السيارة كان من مناصري الرئيس دونالد ترامب الذين نظموا فعالية لهم بالقرب من "تايمز سكوير".

وتشهد مختلف المدن الأمريكية حاليا موجة احتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة، وذلك بعد مقتل الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، إثر اعتقاله من قبل عناصر الشرطة في مدينة مينيابوليس نهاية مايو الماضي.

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