مفاجأة.. استشاري مناعة يكشف إمكانية طلاب المدارس بفيروس كورونا (فيديو)

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:12 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الأطفال ليسوا محصنين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار "بدران"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن العالم كله عطل المدارس مع بداية جائحة كورونا، ولهذا لم يكن هناك احصائيات قوية عن معدلات الإصابة بين الأطفال، ولكن مع عودة الدراسة في عدد من الدول أثبتت الإحصائيات أن الأطفال ستصاب بالفيروس.

وأضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الأطفال عندما يصابوا بكورونا مناعتهم ستكون أقوى من الكبار، وأعراض الإصابة عليهم ستكون أخف، معلقا: "الكورونا مش هتموت الأطفال زي الكبار".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، أمس الخميس، عن خروج 789 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 75415 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 99425 حالة من ضمنهم 75415 حالة تم شفاؤها، و5479 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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