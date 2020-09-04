جهاز مدينة العبور يشن حملة مكبرة ويحرر20 مخالفة (صور)

أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، عن عمل حملة مكبرة على جميع المخالفات الموجودة فى الحى السادس، وتحرير (20) محضر إشغال وبيئة ومخالفة شروط التخصيص، وتم رفع أكثر من (٤٠) محضر إشغال طريق والتحفظ على عدد من "التروسيكلات، سيارات نقل بائع متجول" بجراج الجهاز بالتعاون مع العقيد حسين مدينة، رئيس قسم شرطة التعمير بمدينة العبور، و إدارة أمن الجهاز والأحياء.









أوضح عمران، أنه تم ضبط عدد (٢) قضية سرقة مواد محجرية منهم سيارة نقل تابعة لشركة قطاع عام قام سائقها بإستغلال السيارة لسرقة الرمل وضبط لودر وحفار يساعدوا فى عملية السرقة، وضبط 4 سيارات نقل تقوم بسرقة المواد المحجرية، بجانب تنفيذ إزالة (١٠) قرارات إزالة و(٨) قرارت غلق و ضبط مصنع فى بدروم سكنى لعمل منتجات البان وغلق عدد من الوحدات السكنية المخالفة التى تم تحويلها لتجارى.













أضاف رئيس الجهاز، أنه تم ضبط مطبعة داخل بدروم سكنى بالحى التاسع وغلق فيلا تم تحويلها مستشفى خاصة لمعالجة المرضى النفسيين بالحى السادس، مشيراً أن تلك الإجراءات تأتى فى ضوء توجيهات القيادة السياسية و وزارة الإسكان، بالمتابعة الجيدة والتصدى للمخالفات السكنية والتجارية، موضحاً بأنه لن يتم التهاون مع أى مخالفات بهدف الحفاظ على النسق المعمارى للمدينة.





تأتى تلك الحملات فى ظل تعليمات اللواء هانى جرجس، مساعد وزير للشرطة المتخصصة، و اللواء أحمد حجازى، مدير إدارة شرطة المجتمعات، اللواء شكرى نجيب نائب مدير إدارة شرطة المجتمعات، بالقضاء على جميع المخالفات بالمدن الجديدة؛ لكى تحافظ على النسق الحضارى بها، طبقاً لتوجهات القيادة السياسية.



