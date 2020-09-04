استشاري مناعة يفجر مفاجأة صادمة عن كورونا في فصل الخريف (فيديو)

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قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إننا مازلنا في الموجة الأولى من فيروس كورونا، حيث الانتهاء من الموجة الأولى يتطلب الوصول إلى صفر إصابات ثم تبدأ الأعداد في الزيادة مرة أخرى.



وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن فيروس كورونا الموجود حاليا هو نفسه الذي كان موجودا على مدار الشهور الماضية، ولكن بدأ يغير تكتيكاته، ومعدلات الإصابة تختلف من دولة لأخرى.



وأضاف أن نسبة التعافي في مصر مرتفعة، كاشفا أنه مع بداية فصل الخريف ستنخفض درجات الحرارة لتصل في نهايته إلى 22 درجة، وهو ما سيجعل الفروس يظل مدة أطول على الأسطح، وحينها يجب الحذر من لمس الأسطح خوفا من أن تكون ملوثة بالفيروس.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، أمس الخميس، عن خروج 789 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 75415 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 99425 حالة من ضمنهم 75415 حالة تم شفاؤها، و5479 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

