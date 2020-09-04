الطالع الفلكي الجُمعَة 4/9/2020..الجَانِب الإيجَابِى!





*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الحَمَلْ.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 22 أغسطس - 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الطّرفَة من 24 أغسطس - 5 سبتمبر.





اليوم 29 مِسْرى قبطى ،4 أيلول رُومى ، 16 مُحرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - ها ، سَامِحتِينِى والّا لِسّه ؟(كمال الشنّاوى من فيلم زوجة بلارجل-1969)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة فى السّرطان تربيع المريخ فى الحَمَلْ-غربيّاً-تروبيكال سِيسْتِمْ)

الزّهرة تربيع المرّيخ نصف عداوة أو نصف محبّة وبينهما 90 درجة لاغير، يكون هذا التربيع فى أدق درجاته بمشيئة الله تعالى فى الحادية عشرة و12 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا؟





العلاقة بين الزوج/المرّيخ وَ الزوجة/الزّهرة مُعرّضَة لشرارة عاطفيّة والتعامل مع تلك الشرارة/التربيع يتوقف على طبيعة العلاقة بينهما، من وجهة نظرسلبيّة إن كان أحد الزوجيْن غيرناضج بما فيه الكفاية فقد يطلب الإنفصال فى فوْرة غضب/التربيع والذى غالباً ما يتبخّر سريعاً لكن أثره السيئ لاينتهى بنفس تلك السهولة كنماذج أفلام (طلاق سعاد هانم، قبّلنى فى الظلام، زوج تحت الطلب، الشقة من حق الزّوجة) من وجهة نظر إيجابيّة فإن كان الزوجان ناضجان فالطاقة/المريخ لهذا التربيع يتم توظيفها فى أداء الواجبات الزوجيّة/الزّهرة و الإستفادة من جانبها الإيجابى ، وبالنسبة للعزّاب أو الشباب المُراهقين أيضاً فعند مُلاحظة نشاط بدنى زائد لأحد الأبناء/المرّيخ فبالإمكان تفريغ تلك الطاقة فى هواية/الزّهرة وأثرها مفيد على لياقته البدنية أو النفسية ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: طاقة جسديّة مُرتفعة عليك توظيفها لأداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً ،أو خدمة أفراد أسرتك إن كنت لاتزال عازباً.





برج الثور: الأشخاص السّيئون غالباً يظلون سيّئين، ولامجال لتوقّع تغيير ولو طفيف على سلوكهم البغيض،لاتورّط نفسك مع مشبوهين بحجّة توقّع مكاسب.





برج الجوزاء: عليك الإبتعاد عن الوساوس والتمسّك بأداء فروضك الدينيّة،هذا كفيل بحفظ إتزانك النفسى بمشيئة الله تَعَالى.





برج السّرطان: رُبما قضيت يومك مع الزوجة/الزوج فى هناء ، زيارات بغرض عروض الزواج مُرجّحة للعزّاب بمشيئة الله تَعَالى.





برج الأسد: لسانك حصانك ، مقولة شائعة تفيد أن تعرف حدودك وسقف قدراتك لتوفّرعلى نفسك قطع وعود تحت حماسة وانفعال قد لاتتمكّن من الوفاء بها.





برج العذراء: المثل العربى ماقلّ ودلّ يعنى أن تكون مُختصراً واضحاً فى شرح موقفك تجاه الآخرين دون أن يكون لكلامك إحتماليّة لأكثر من معنىً.





برج الميزان: إن شعرت أنّ الآخرين يشجّعونك على خصومة بينك وبين أحدهم فلا تتمادى فيها،عدوّ اليوم قد يكون صديق الغد والعكس صحيح.





برج العقرب: لاتفوّت أى فرصة لتشارك فى عمل خيرى لخدمة الأيتام أو المُحتاجين ، تجنّب منح الثقة العمياء حتى لأقرب المقربين واحتفظ بسرّك لنفسك.

برج القوس: أنت مُعرّض لحُمّى التسوّق ، ستكون فكرة رائعة إن قرّرت البحث عن سعادتك داخل منزلك مع أسرتك أمام فيلم كوميدى ،قرش توفّره قرش تكسبه.





برج الجدى: أفكارك المُبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.





برج الدّلو: عليك التأكد من طبيعة الأشياء والأشخاص قبل منحهم ثقتك،عادةً مايكون الصفيح أكثرلمعاناً من الذهب.





برج الحوت: أداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة وتنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثيرسلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.