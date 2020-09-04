وزارة المالية تحيل محاسبين ومراجعين للنيابة لتلاعبهم فى المستندات

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:12 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أقامت وزارة المالية «دعوى عمومية» ضد اثنين من المحاسبين والمراجعين القانونيين مع إحالتهما للنيابة؛ لتلاعبهما فى المستندات لإثبات تراجع أرباح مموليهم لمساعدتهم فى التهرب من الضرائب الخاصة بهم.

ذكر بيان وزارة المالية، أن هذين المحاسبين والمراجعين القانونيين ساعدا عملاءهم فى التهرب الضريبي من خلال قيامهما باعتماد الإقرارات الضريبية لهؤلاء العملاء، والتلاعب فى السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، فى محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، علي غير الحقيقة، كما أنهما قاما بإخفاء وقائع كانا يعلمونها أثناء أداء عملهما ولم يُفصحا عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية، بل وشهدا بصحة هذه المستندات رغم علمهما بأنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة علي أرباحهم الحقيقية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أنه لا أحد فوق القانون، ولاتهاون مع أى محاسب أو مراجع قانونى أو غيرهما يثبت تورطه فى مساعدة أى مؤسسة على التهرب الضريبى من خلال التلاعب فى الدفاتر والحسابات والمستندات، بل يتم التصدى لهذه الممارسات بكل حزم.

شدد الوزير على أن الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهى حق الشعب؛ على النحو الذى يُسهم فى تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة وتلبية طموحات المواطنين فى العيش الكريم والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة إليهم، موضحًا أننا لن نسمح لأحد بالتلاعب أو التحايل فى الإقرارات الضريبية للتهرب من دفع قيمة الضرائب المستحقة، من خلال التضليل والإيهام بتراجع الأرباح، ولن نتهاون أبدًا مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إننا مستمرون فى مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة والمسئولية الوطنية وخلع رداء النزاهة والشرف والمهنية. 


قال الوزير إن مصلحة الضرائب المصرية تنفذ خطة متكاملة لتعزيز الرقابة على المجتمع الضريبي، ومكافحة عمليات التهرب الجزئي والكلي من الضرائب سواءً من الضرائب علي الدخل، أو الضرائب علي القيمة المضافة، أو الضرائب العقارية؛ بما يضمن حماية حقوق الدولة والخزانة العامة، خاصة أن الحصيلة الضريبية تُسهم بأكثر من ٧٠٪ من الإيرادات العامة للدولة سنويًا، ومن ثم فإن الحفاظ علي هذه الحقوق وتعظيمها يُساعد فى خفض عجز الموازنة.


أضاف أننا ماضون بقوة فى إرساء دعائم منظومة رقمية متكاملة للإدارة الضريبية تُسهم فى رفع كفاءة تحصيل حق الدولة، والحد من التهرب الضريبى، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتعزيز الحوكمة والشفافية والنزاهة، معربًا عن ثقته الكبيرة فى رجال مصلحة الضرائب المصرية الذين يبذلون قصارى جهدهم لأداء مسئوليتهم الوطنية فى استيداء حق الدولة.

أخبار تهمك

شاهد.. مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

بارتوميو يتراجع عن قراره ويحدد شروط رحيل ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 17 ساعة

نجم ليفربول يكشف حقيقة اقترابه من برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة

منذ 6 دقائق

تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بعد انضمامه رسمياً.. كيف سيكون تشكيل مانشستر يونايتد مع انضمام دي بيك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

فرمان ناري من الخطيب بعد أزمة كهربا والشناوي

منذ أقل من ساعة

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من نجم ليفربول على انتقاله إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

تحول مثير في موقف ميسي مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

هدف بيراميدز.. الأهلي يخطط لخطف صفقة أيوب الكعبي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

فرمان ناري من الخطيب بعد أزمة كهربا والشناوي

تحول مثير في موقف ميسي مع برشلونة

08:30 ص

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

09:00 م

تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة

10:21 ص

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

02:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب