محامي كهربا يفجر مفاجأة نارية بشأن قضية الفيفا وأزمة الزمالك

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث أشرف عبد العزيز، محامي محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاجرة التي حدثت بين اللاعب وزميله محمد الشناوي.


وقال أشرف عبد العزيز عبر برنامج اللعيب بقناة Mbc Masr:"حدثت جلسة صلح بين الشناوي وكهربا، بعد تدخل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ووليد سليمان نجم الفريق، والشناوي تناول الغداء اليوم مع كهربا".


وتابع:" الفيفا أوقف العقوبة ضد كهربا، بعد تقدمه بطعن، ليتمكن اللاعب من خوض مباريات دوري أبطال أفريقيا".


وأضاف:" كهربا يجهز مع محاميه الإيطالي، تقديم شكوى جديدة ضد الزمالك، للمطالبة بتعويض مالي، وسيتم تقديم مفاجآت مدوية بشأن العقد في المحكمة الرياضية الدولية".


وأتم:" ربما من طلب التعويض المالي، لا يحصل على أموال بعد اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، سنطلب تعويضًا بعد إظهار هذه الأمور".

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