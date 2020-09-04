فايلر يحسم مصير صفقة الأهلي الجديدة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:41 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

لا يزال يرغب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التعاقد مع أسامة جلال مدافع نادي إنبي والمنتخب الأولمبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وعرض مسؤولو الأهلي على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، من أجل معرفة رأيه في اللاعب قبل التفاوض بشكل رسمي مع نادي إنبي.


ويسعى الأهلي لتعزيز الخط الخلفي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إصابة محمود متولي مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وتأكد غيابه عن المارد الأحمر لمدة لا تقل عن 7 أشهر.


ومن المقرر أن يحسم فايلر رفقة مسؤولي المارد الأحمر، فكرة التعاقد مع أسامة جلال خلال الفترة المقبلة.


ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة، وأصبح قريب للغاية من حسم لقب المسابقة المحلية.

أخبار تهمك

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة هجومية جديدة على طاولة الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

استشاري مناعة يفجر مفاجأة صادمة عن كورونا في فصل الخريف (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تحول مثير في موقف ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري من الخطيب بعد أزمة كهربا والشناوي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

نجم ليفربول يكشف حقيقة اقترابه من برشلونة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ حوالي 15 ساعة

بارتوميو يتراجع عن قراره ويحدد شروط رحيل ميسي

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز ينقض على صفقة الزمالك المنتظرة

منذ أقل من ساعة

تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 17 ساعة

هدف بيراميدز.. الأهلي يخطط لخطف صفقة أيوب الكعبي

منذ حوالي 3 ساعات

تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يحسم مصير صفقة الأهلي الجديدة

منذ 17 دقيقة

أول تعليق من نجم ليفربول على انتقاله إلى برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:00 ص

بيراميدز ينقض على صفقة الزمالك المنتظرة

صفقة هجومية جديدة على طاولة الزمالك

10:40 ص

تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة

10:21 ص

فرمان ناري من الخطيب بعد أزمة كهربا والشناوي

09:30 ص

استشاري مناعة يفجر مفاجأة صادمة عن كورونا في فصل الخريف (فيديو)

10:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب