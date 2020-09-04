فان دي بيك يعلق على اختياره للرقم 34 مع مانشستر يونايتد

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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صرح الهولندي دوني فان دي بيك نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الجديد وآياكس الهولندي السابق أن السبب وراء اختياره للرقم 34 مع الشياطين الحمر هو تكريماً لزميله السابق في آياكس عبد الحق نوري.


وكان عبد الحق نوري قد دخل في غيبوية منذ عام 2017 بعد سقوطه خلال مباراة ودية أمام فيردر بريمن الألماني لينتهي مشواره الإحترافي الذي كان ينتظره مستقبل باهر.


وأعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي مؤخرًا عن تعاقده مع دوني فان دي بيك بعقد تبلغ مدته 5 سنوات مع خيار التجديد لموسم إضافي مقابل 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو كمكافآت.


وعن اختياره للرقم 34، قال فان دي بيك في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد الرسمي:" أنه أمر خاص بالنسبة لي لأن صديقي العزيز عبد الحق نوري".


واختتم فان دي بيك تصريحاته قائلاً :"ربما تعرفون القصة، إنه صديق جيد لي وأنا قريب جدًا من عائلته لذلك قررت الحصول على رقمه القديم".

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