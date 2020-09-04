بيراميدز ينقض على صفقة الزمالك المنتظرة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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اقتحم مسؤولو بيراميدز سباق الأندية الراغبة فى التعاقد مع كريم طارق صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي بتروجت والمعار لطلائع الجيش، لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

 

صراع ضم كريم طارق في الميركاتو الصيفي

 

ويقدم كريم طارق مستويات جيدة مع الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، خلال الموسم الحالى وتحديدا منذ عودة النشاط الكروى بعد جائحة كورونا.

 

ويسابق بيراميدز في صراع ضم كريم طارق، نادي الزمالك الذي يرغب في إنهاء الصفقة بشكل رسمى فى ظل حاجتهم للاعب صانع ألعاب يكون بديلا ليوسف أوباما.

 

ويسعى مسؤولو نادي الزمالك لضم كريم طارق،فى ظل عدم قناعة الفرنسى باتريس كارتيرون بالقدرات الفنية لكريم بامبو ومحمد عنتر وإسلام جابر.

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