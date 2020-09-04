صفقة هجومية جديدة على طاولة الزمالك

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:40 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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قام محمد صلاح، نجم ومدرب الزمالك السابق، بترشيح نجم جديد لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل.


ورشح صلاح، هاني رشدي، مهاجم فريق طنطا، المعار من قطاع الناشئين لطنطا، مشيرا إلى أنه على إدارة الكرة استعادة هاني رشدي لأنه سيصبح أفضل مهاجم في الدوري إذا حصل على فرصته مع الزمالك في الفريق الأول.


وكان الزمالك حقق الفوز على نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الخميس، بهدفين نظيفين، بأقدام مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض، إضافة إلى كابونجو كاسونجو.


ويحتل فريق الزمالك الأول لكرة القدم، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 48 نقطة.


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