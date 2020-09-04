الهلال يفتقد نجمي الفريق أمام الوحدة بسبب الإصابة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

تأكد غياب الثنائي علي البليهي وعمر خريبين عن فريق الهلال السعودي، في مباراته أمام مضيفه الوحدة، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة التاسعة والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وتواجد المهاجم السوري عمر خريبين في العيادة الطبية أمس الخميس؛ نظير شعوره بآلام في العضلة الخلفية، وكذلك المدافع علي البليهي بسبب تعرّضه لإصابة في العضلة الخلفية.

 

واختتم الهلال أمس تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة الوحدة، حيث غلب الجانب التكتيكي على الحصة التدريبية، إذ بدأت بتدريبات فنية وتلاها جمل تكتيكية، اختتمها المدرب رازفان لوشيسكو بمناورة على جزء من الملعب.

 

وغادرت بعثة الفريق إلى "الطائف"؛ تأهبًا لمواجهة الوحدة مساء اليوم، وسط تكفّل عضو الشرف الذهبي عبد العزيز بن عبد المحسن الرويشد، بمصروفات إقامة بعثة الفريق.

أخبار تهمك

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أول تعليق من نجم ليفربول على انتقاله إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

منذ حوالي 11 ساعة

تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة

منذ 7 دقائق

فرمان ناري من الخطيب بعد أزمة كهربا والشناوي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ حوالي 13 ساعة

بعد انضمامه رسمياً.. كيف سيكون تشكيل مانشستر يونايتد مع انضمام دي بيك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

بارتوميو يتراجع عن قراره ويحدد شروط رحيل ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم ليفربول يكشف حقيقة اقترابه من برشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 16 ساعة

تحول مثير في موقف ميسي مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

هدف بيراميدز.. الأهلي يخطط لخطف صفقة أيوب الكعبي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

فرمان ناري من الخطيب بعد أزمة كهربا والشناوي

تحول مثير في موقف ميسي مع برشلونة

08:30 ص

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

09:00 م

تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة

10:21 ص

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

02:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب