أزارينكا تقصي سابالينكا وتبلغ الدور الثالث بأمريكا المفتوحة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:46 ص
بوابة الفجر
وكالات
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تغلبت فيكتوريا أزارينكا غير المصنفة على مواطنتها أرينا سابالينكا القادمة من روسيا البيضاء بنتيجة 6-1 و6-3 لتبلغ الدور الثالث ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس الليلة الماضية وتعزز مكانتها بين المرشحات للقب.

 

وحسمت أزارينكا المصنفة الأولى عالميا سابقا، المباراة ضد سابالينكا المصنفة الخامسة في أكثر من ساعة بقليل لتصعد لمواجهة ساشيا فيكري أو إيجا سفياتك.

 

وقالت اللاعبة البالغ عمرها 31 عاما والفائزة بلقب أستراليا المفتوحة مرتين: "الأداء كان قويا. شعرت أنني نزلت إلى أرض الملعب وجعلتها تستحق الحصول على كل نقطة. هذا كان هدفي بأن أقدم أداء قويا".

 

وتابعت: "أود الاستمرار بهذا الشكل. ذهبت إلى العديد من الكرات... لذا أنا سعيدة باستمرار الأداء القوي حتى النهاية".

 

وفازت سابالينكا في أول مواجهة مع زميلتها في كأس الاتحاد لفرق السيدات في الدور الأول بأمريكا المفتوحة في العام الماضي لكن الوضع تغير هذا العام بعد حصد أزارينكا لقب سينسناتي الأسبوع الماضي على الرغم من انسحاب نعومي أوساكا من المباراة النهائية بسبب إصابة.

 

وقالت أزارينكا: "أعتقد (في العام الماضي) الظروف كانت مختلفة قليلا بالنسبة لي".

 

وأردفت: "قمت بعمل كبير. أشعر بحالة جيدة. أنا سعيدة وما زلت أرغب في تنفيذ كل شيء بشكل مثالي وأعلم أن هذا لن يحدث مطلقا لكنني سأحاول".

 

وشهدت مسيرة أزارينكا العديد من التقلبات منذ عودتها لبطولات المحترفات في 2017 بعد غيابها لفترة لوضع ابنها ليو.

 

وهي واحدة من 9 أمهات في منافسات فردي السيدات لكنها شعرت بالقلق من فكرة أنه سيتم تعريفها خلال أمومتها.

 

وأضافت: "لا أعتقد أن الأمر الوحيد الذي نفعله هنا هو تعريف نفسي أو أي لاعبة أخرى بلقب أم".

 

وأكدت: "نحن لاعبات تنس. نحن أيضا سيدات لديهن أحلامهن وأهدافهن ورغباتهن".

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