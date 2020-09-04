أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 4-9-2020

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 4-9-2020، بعدما شهدت ٌإقبالاً كبيراً خلال الفترة  ما قبل العيد بأيام، ويتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 120 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، وسجل  سعر  كيلو الضأن من 130 إلى 160 جنيهًا، واللحم الجملي من 90-110 جنيها.

ومع نمو الثروة الحيوانية وإطلاق الدولة من خلال وزارة الزراعة للمشروع القومي للبتلو لصالح صغار المربيين فقد إستقرت أسعار اللحوم اليوم مع توقعات بأن تتراجع خلال الفترة المقبلة.

أسعار اللحوم اليوم 

سعر كيلو الكندوز بين 140 وحتى 150 جنيها.

سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها.

سعر كيلو السجق 110-125 جنيها .

وتراوحت اسعار كيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها 

وتراواحت أسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها .

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن لتبدأ من 120و حتى 140جنيها .

كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 120 جنيها .

أخبار تهمك

بارتوميو يتراجع عن قراره ويحدد شروط رحيل ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

تحول مثير في موقف ميسي مع برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من نجم ليفربول على انتقاله إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ حوالي 12 ساعة

قائد منتخب مصر السابق: الزمالك يتفوق على اي فريق يلعب كرة هجومية

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

بعد رحيله إلى يوفنتوس.. ماذا قدم لويس سواريز في 6 سنوات مع برشلونة؟ (أرقام)

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 14 ساعة

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

بعد انضمامه رسمياً.. كيف سيكون تشكيل مانشستر يونايتد مع انضمام دي بيك

منذ ساعة الا ربع

تطورات صفقة فينالدوم إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:38 ص

تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة

تحول مثير في موقف ميسي مع برشلونة

08:30 ص

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

09:00 م

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

02:03 ص

أول تعليق من نجم ليفربول على انتقاله إلى برشلونة

04:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب