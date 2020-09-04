نجم ليفربول يكشف حقيقة اقترابه من برشلونة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:10 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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علق الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب خط وسط نادي ليفربول الإنجليزي، على أنباء اتفاقه مع برشلونة، من أجل الانضمام لصفوف البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط إسم الدولي الهولندي بالانتقال إلى برشلونة، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تعاقد البارسا مع رونالد كومان المدير الفني السابق للطواحين الهولندية.

وقال فينالدوم، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمنتخب الهولندي:" انتقالي لبرشلونة مجرد شائعات، وفي الوقت الحالي لا يمكنني قول أي شيء".

وتابع:" أعتقدت أنكم ستسألونني عن استطاعتي لأصبح من أعمدة الطواحين، إذا سألتموني عن المنتخب يمكنني الإجابة فقط".

وأتم:" الفريق يأسف لرحيل رونالد كومان لكننا سعداء له، إذا فعلت ذلك كلاعب فأنت في نفس الموقف، علينا المضي قدمًا".

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