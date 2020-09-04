







استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 4-9-2020 فى السوق المحلى، حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء سجلت 16 جنيها من المزرعة فيما سجل سعر المستهلك يتراوح بين 19-22 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.









وتراوح الكيلو الأبيض بين 19و22 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدى 33 جنيهًا، و30 جنيهًا للساسو، و43 للرومى، و39 للبط، و26 للأوراك، 60 للبانيه، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.





أسعار الكتاكيت اليوم





سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 6 إلى6.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 4 إلى 5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 3.5 إلى 4.5 جنيه.





أسعار الدواجن اليوم





سعر كيلو اللحم الأبيض يتراوح من 19 إلى 22 جنيها.

سر كيلو اللحم البلدي يتراوح من 36 إلى 38 جنيها.

سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 20 إلى 23 جنيها.

سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 30 إلى 33 جنيها.

سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.

سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض يتراوح من 35 إلى 40 جنيها





سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 45 إلى 50 جنيها.





سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 29 إلى 32 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 29 إلى 33

سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 38 إلى 40 جنيها.





أوضح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن انخفاض أسعار الدواجن يرجع إلى عدة عوامل منها؛ انخفاض القوة الشرائية للمواطن المصري، المواطن لديه عدة التزامات مثل موسم بدء المدارس، بالإضافة إلى أن المواطن لديه تشبع من اللحوم بعد عيد الأضحى.





وأضاف "السيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"،: "نريد انخفاض أسعار ولكن بما لا يسبب ضررًا للمنتج"، موضحًا إلى أن أسعار الدواجن وصلت إلى 16 جنيه من المزرعة، وهذه خسائر فادحة قد تؤدي إلى أزمة مستقبلية خاصة بسبب قرب موسم الشتاء.









وتابع: "انخفاض أسعار الدواجن لهذا الثمن غير منطقي"، متابعًا: "نحتاج إلى رقابة صارمة شديدة على الحلقات الوسيطة، ونحتاج إلى منظومة سعرية تجعل هناك سعر عادل للمربي"، موضحًا أن أقل تكلفة للدواجن على المربي 20 جنيه للكيلو.



