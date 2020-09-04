رامي مالك يواجه "جيمس بوند" وجها لوجه في إعلان جديد لأحدث أفلامه (فيديو)

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:58 ص
بوابة الفجر
Advertisements

اتسم الإعلان الجديد لأحدث أفلام العميل السري البريطاني "جيمس بوند" "No Time to Die"، الذي طرح اليوم الخميس، بالمزيد من مطاردات السيارات السريعة ومشاهد الحركة الحابسة للأنفاس.

ويظهر في أحد مشاهد الإعلان، الممثل الأمريكي من أصول مصرية الحائزة على جائزة "أوسكار"، رامي مالك، وهو يواجه عدوه "بوند".

وفي أحداث الفيلم، يقطع "جيمس بوند" إجازته في جامايكا من أجل إنقاذ عالم مختطف.

وفيلم "No Time to Die" يحمل رقم 25 في سلسلة أفلام "جيمس بوند" الشهيرة، وهو آخر تجسيد من الممثل البريطاني، دانييل كريغ للشخصية.

وأعلنت الشركة المنتجة للإعلان الجديد أنها ستطرحه في دور العرض السينمائية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد تأجيله عدة مرات بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وكان من المقرر أن يعرض فيلم "No Time to Die" لأول مرة في شهر مارس/ آذار في قاعة "رويال ألبرت" في بريطانيا، بينما كان سيعرض في الولايات المتحدة في 10 نيسان/ أبريل.


أخبار تهمك

تحول مثير في موقف ميسي مع برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

بارتوميو يتراجع عن قراره ويحدد شروط رحيل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات صفقة فينالدوم إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 14 ساعة

بعد انضمامه رسمياً.. كيف سيكون تشكيل مانشستر يونايتد مع انضمام دي بيك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من نجم ليفربول على انتقاله إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

قائد منتخب مصر السابق: الزمالك يتفوق على اي فريق يلعب كرة هجومية

منذ ساعة و 23 دقيقة

بعد رحيله إلى يوفنتوس.. ماذا قدم لويس سواريز في 6 سنوات مع برشلونة؟ (أرقام)

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:38 ص

تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة

تحول مثير في موقف ميسي مع برشلونة

08:30 ص

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

09:00 م

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

02:03 ص

أول تعليق من نجم ليفربول على انتقاله إلى برشلونة

04:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب