عرض جديد من مانشستر سيتي لخطف نجم نابولي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:40 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إيطالية فرنسية أن مانشستر سيتي الإنجليزي يُجهز عرضًا جديدًا في الأسبوع الحالي من أجل التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ونقلت شبكة Sportitalia الإيطالية عن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أن مانشستر سيتي سيُجهز عرضًا جديداً في الأيام المقبلة والذي ستبلغ قيمته 70 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت على الرغم من أن إدارة نابولي حددت مبلغ 80 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات النجم السنغالي.
وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي كان قد صرح بأن كلا من كوليبالي وميليك في طريقهما للرحيل عن صفوف الفريق الإيطالي.
وأكدت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أن كوليبالي توصل لاتفاق بالفعل مع مانشستر سيتي على البنود الشخصية، حيث أبدى النادي الإنجليزي استعداده لمُضاعفة راتبه الحالي إلى 12 مليون يورو سنويًا.
وأوضحت الشبكة الإيطالية أن كوليبالي كان حريصًا على الاستمرار في صفوف نابولي وطلب زيادة طفيفة في راتبه ليكون 7 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت لكن رئيس النادي دي لورينتيس رفض طلبه.

أخبار تهمك

شاهد.. مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات صفقة فينالدوم إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من نجم ليفربول على انتقاله إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تحول مثير في موقف ميسي مع برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

قائد منتخب مصر السابق: الزمالك يتفوق على اي فريق يلعب كرة هجومية

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد انضمامه رسمياً.. كيف سيكون تشكيل مانشستر يونايتد مع انضمام دي بيك

منذ 41 دقيقة

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 15 ساعة

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

بارتوميو يتراجع عن قراره ويحدد شروط رحيل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة

منذ ساعة و 15 دقيقة

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ يوم

الأهلى يتراجع عن تجميد كهربا

منذ ساعة و 14 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:38 ص

تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

09:00 م

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

02:03 ص

أول تعليق من نجم ليفربول على انتقاله إلى برشلونة

04:38 ص

تحول مثير في موقف ميسي مع برشلونة

08:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب