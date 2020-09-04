الأهلى يتراجع عن تجميد كهربا





استقر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود على الاكتفاء بالعقوبة المالية الضخمة التى تم توقيعها على محمود كهربا صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء.





عقوبة محمود عبدالمنعم كهربا في الأهلي





كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، أن هناك توافق فى وجهات النظر بين فايلر وجهاز الكرة، على عدم تجميد محمود عبدالمنعم كهربا، خصوصًا مع اقتراب رفع الإيقاف عنه حيث سيستطيع المشاركة فى المباريات بداية من مواجهة الإسماعيلي.





واكتفى جهاز الكرة بالنادي الأهلي على الاكتفاء بالعقوبة المالية الضخمة ضد كهربا، والتى تعتبر الأقوى والأكبر عبر تاريخ القلعة الحمراء.



