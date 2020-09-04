أحمد حسن يكشف الفريق الأوفر حظاً للفوز بدوري أبطال إفريقيا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:36 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد أحمد حسن نجم الكرة المصرية أن الزمالك هو المرشح الأقوي للفوز بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، في ظل قدرته علي اللعب أمام الفرق الكبري التي تعتمد علي الكرة الهجومية. 

وقال أحمد حسن  في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه المذاع على قناة النهار: " الزمالك هو الأقرب للفوز باللقب القاري، في ظل العروض المتميزة التي يقدمها في الفترة الاخيرة تحت قيادة كارتيرون". 

وانتقل أحمد حسن للحديث عن الأزمات التي يمر بها النادي الأهلي، واخرها أزمة كهربا قائلًا: "ما كان يميز النادي الاهلي هو أن الاحداث التي تحدث داخل غرف خلع الملابس لا تظهر للإعلام، لكن الأمور أًصبحت حاليًا علي المشاع".

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