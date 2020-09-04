أحمد حسن يكشف الفريق الأوفر حظاً للفوز بدوري أبطال إفريقيا









أكد أحمد حسن نجم الكرة المصرية أن الزمالك هو المرشح الأقوي للفوز بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، في ظل قدرته علي اللعب أمام الفرق الكبري التي تعتمد علي الكرة الهجومية.





وقال أحمد حسن في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه المذاع على قناة النهار: " الزمالك هو الأقرب للفوز باللقب القاري، في ظل العروض المتميزة التي يقدمها في الفترة الاخيرة تحت قيادة كارتيرون".



