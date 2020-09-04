حسين ياسر المحمدي: أتمني وصول الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا









كشف حسين ياسر المحمدي نجم الأهلي والزمالك السابق عن رأيه فى باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للقلعة البيضاء والذي قاد الفريق للفوز خلال الفترة الماضية على الأهلي وبيراميدز.





وقال حسين ياسر المحمدي عبر تصريحات تليفزيونية لبرنامج نمبر وان:" كارتيرون صنع توليفة ممتازة من لاعبي الزمالك، ومباريات الدوري بمثابة تجهيز للثلاثى الأهلي والزمالك وبيراميدز للمباريات الأفريقية".





وتابع:" كنت أتمنى التواجد في نادي الزمالك في الفترة الحالية تحت رئاسة مرتضى منصور، والاستقرار الإداري في نادي الزمالك ينعكس على نتائج الفريق".



