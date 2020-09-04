حسين ياسر:" ظُلمت فى الأهلي وبطولات جوزيه جعلته يشعر بأنه أقوى من الجميع









تحدث حسين ياسر المحمدي نجم الأهلي والزمالك عن فترته داخل القلعة الحمراء وعدم حصوله على فرصة كبيرة تحت قيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه.





وقال فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج نمبر وان:" مانويل جوزيه ظلمني فى الأهلي، رغم تألقي في المباريات التي شاركت فيها".





وأضاف:" لم أقصر في التدريب مع الأهلي ولم افتعل أي أزمة مع جوزيه ،ووالدي طلب من محمود الخطيب بشكل شخصي رحيلي عن النادي الأهلي".





وتابع:" الجمهور كان بيحب مانويل جوزيه بس كان بيحب أيضًا حسين ياسر،وحب الجماهير لحسين ياسر كان بيسبب ازعاج لمانويل جوزيه".





وأكمل:" مانويل جوزيه فشل في ولايته الأولي بالنادي الأهلي ونجاحه في ولايته الثانية أفضل من النجاح في ولايته الأولى".



