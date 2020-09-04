"مريض وقال الشهادة ودبحها".. "الفجر" في مسرح جريمة بولاق الدكرور.. وأقارب الضحية يكشفون وصيتها (فيديو وصور)

"عشان خاطري يابابا سيب ماما ماتموتهاش".. كانت هذه الجملة القاسية للطفلة "ملك" صاحبة التسعة أعوام، وهي تشاهد آخر لحظة لوالدتها، والتي تدعى "أم عبير"، وهي تترجى أبيها أن يترك والدتها لتعيش، ولكنه لا يستجيب، بل قسى قلبه وأعمى الشيطان عينيه ليقتل زوجته التي عاشت معه أكثر من ١٩ عامًا، وهي تتحمل معه أعباء الحياة، وبرفقتهم بناتها الأربعة.





انتقلت محررة "الفجر"، لمسرح جريمة قتل الزوجة المكافحة، لتتحدث مع أقارب وجيرانها، ليكشفوا عن كواليس الليلة المشؤومة التي عاشتها المنطقة.



