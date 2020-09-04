تطورات صفقة فينالدوم إلى برشلونة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:15 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إسبانية هولندية أن ليفربول لم يدخل في مفاوضات حتى الآن بشأن بيع نجم خط وسط الفريق الهولندي جورجينيو فينالدوم إلى برشلونة الإسباني كما هو متوقع وبالتالي فإن عملية التعاقد مع تياجو ألكانتارا نجم بايرن ميونخ الألماني مازالت متوقفة.
وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن فينالدوم أعطى موافقته على الانتقال إلى النادي الكتالوني بالفعل ولكن مسئولو البلوجرانا لم يقوموا بتفعيل المفاوضات مع الريدز حتى الآن.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن قيام برشلونة بالتعاقد مع فينالدوم محكوم أولاً ببيع بعض اللاعبين وتقليل قائمته في الفترة المقبلة وخصوصاً وأنه يمتلك العديد من نجوم خط الوسط الذين مازالت عقودهم سارية مع البرسا.
وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة تيليجراف الهولندية أن فينالدوم كان قريباً جداً من التوقيع لبرشلونة بعد المفاوضات المُبشرة بينهم وأنه لم يتبق أمام فينالدوم سوى موسم واحد في عقده كما أن ليفربول منفتح على فكرة بيعه.
وألمحت الصحيفة الهولندية أن كل شىء راكد للغاية حالياً لأن برشلونة ليس لديه استعداد لدفع أكثر من 15 مليون يورو لإتمام تلك الصفقة، حيث يراهن مسئولي النادي الكتالوني على أن السوق مازال في بدايته وأن عليهم الاحتفاظ بالصبر للحصول على أفضل الأسعار.
وأفادت الصحيفة الهولندية بأن فينالدوم مازال هدف واضح بالنسبة لبرشلونة وكومان يمتلك معلومات أكيدة عن المفاوضات التي تدور مع النجم الهولندي ولكنه ينتظر موافقة ليفربول على السعر الذي سيقدمه مسئول البلوجرانا.
وأشارت الصحيفة الهولندية إلى أن برشلونة قام بالتعاقد مع ميراليم بيانيتش من يوفنتوس الإيطالي بالإضافة إلى أنه يسعى للتخلي عن آرتورو فيدال بعد رحيل راكيتيتش إلى أشبيلية ولديه كذلك مونتشو ورافينيا وكارليس وجميعهم لاعبين يتطلع لبيعهم بالإضافة إلى اللاعبين الأساسيين مما يجعل الحمل ثقيل على النادي الإسباني.

أخبار تهمك

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة يُخير سواريز بين الجحيم والكالتشيو

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل اجتماع رئيس برشلونة مع والد ميسي.. تعرف على القرارات

منذ حوالي 5 ساعات

بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من نجم ليفربول على انتقاله إلى برشلونة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بالأسماء.. الأهلي يفقد 11 لاعباً قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 14 ساعة

نيمار يُشعل الغضب في باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

بارتوميو يتراجع عن قراره ويحدد شروط رحيل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بعد رحيله إلى يوفنتوس.. ماذا قدم لويس سواريز في 6 سنوات مع برشلونة؟ (أرقام)

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:38 ص

أول تعليق من نجم ليفربول على انتقاله إلى برشلونة

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

02:03 ص

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

09:00 م

بارتوميو يتراجع عن قراره ويحدد شروط رحيل ميسي

03:27 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

06:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب