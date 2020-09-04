الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم: أمطار غزيرة على هذه المناطق

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

طقس الجمعة نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية
- أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال سلاسل جبال البحر الأحمر.
- فرصة أمطار خفيفة (10%) على مناطق من القاهرة.
- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد بمنخفض الهند الموسمي.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 24 والعظمى 29
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 23 والعظمى 32
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 20 والعظمى 36
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 30
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 25 والعظمى 30
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة في السويس الصغرى 23 والعظمى 36
درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 32
درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 32
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة في نخل الصغرى 23 والعظمى 37
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 31 والعظمى 38
درجات الحرارة في طابا الصغرى 26 والعظمى 36
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 18 والعظمى 35
درجات الحرارة في الطور الصغرى 26 والعظمى 36
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 41
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 29 والعظمى 40
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 38
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 38
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 23 والعظمى 39
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 40
درجات الحرارة في قنا الصغرى 27 والعظمى 41
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 27 والعظمى 42
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 29 والعظمى 44
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 43
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 25 والعظمى 40
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 26 والعظمى 38
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 37
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 27 والعظمى 36
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 37

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجة الحرارة الآن درجة الحرارة درجات الحرارة بوابة الفجر الطقس اليوم الطقس الارصاد الآن الارصاد أمطار

أخبار تهمك

بالأسماء.. الأهلي يفقد 11 لاعباً قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يُخير سواريز بين الجحيم والكالتشيو

منذ حوالي 9 ساعات

بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

بعد رحيله إلى يوفنتوس.. ماذا قدم لويس سواريز في 6 سنوات مع برشلونة؟ (أرقام)

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل اجتماع رئيس برشلونة مع والد ميسي.. تعرف على القرارات

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

نيمار يُشعل الغضب في باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق من نجم ليفربول على انتقاله إلى برشلونة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

بارتوميو يتراجع عن قراره ويحدد شروط رحيل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس.. أمطار خفيفة متفرقة

رطب على القاهرة حار في الصعيد.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

العظمى تصل لـ42.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الأربعاء

طقس الخميس| شبورة ورياح.. ودرجة الحرارة تصل لـ42

الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس.. درجة الحرارة تصل لـ42

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شبورة على هذه المناطق

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:38 ص

أول تعليق من نجم ليفربول على انتقاله إلى برشلونة

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

02:03 ص

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

09:00 م

بارتوميو يتراجع عن قراره ويحدد شروط رحيل ميسي

03:27 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

06:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب