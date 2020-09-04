"ريهام عفيفي" تدعو المصريين في الداخل والخارج للتصويت بجولة الإعادة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:11 ص
ريهام عفيفي
ريهام عفيفي
Advertisements
قالت ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري الفائزة في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ في قائمة من أجل مصر قطاع القاهرة ووسط الدلتا، موضحة، أن كل صوت حصلت عليه هو بمثابة تاج على الرأس ووقود لبذل الجهد لخدمة الوطن وشعبه.

وأشارت "عفيفي"، إلى أن خطة العمل التي تنتوي أن تنتهجها داخل المجلس ستكون متناغمة مع التوجه الحزبي والتي تعتمد أولا وأخيرا على مصلحة الوطن والمواطن، وذلك تحت مظلة الدستور من خلال مواده المتعلقة بمجلس الشيوخ، وهي مواد من ٢٤٨ إلى ٢٥٤ وقانون مجلس الشيوخ رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.

واختتمت عضو مجلس الشيوخ، أنه الآن يجري التنسيق لدعم مرشحو الحزب بجولة الإعادة المقرر عقدها للمصريين خارج مصر يومي الأحد 6 سبتمبر والاثنين 7 سبتمبر المقبلين، وداخل مصر يومي الثلاثاء 8 سبتمبر والأربعاء 9 سبتمبر ودعت عفيفي المصريين بالخارج والداخل بأن لا يضعوا حقهم الدستوري في التصويت واختيار من يمثلهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الشيوخ عضو مجلس شيوخ بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من نجم ليفربول على انتقاله إلى برشلونة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

نيمار يُشعل الغضب في باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

تفاصيل اجتماع رئيس برشلونة مع والد ميسي.. تعرف على القرارات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ حوالي 10 ساعة

بعد رحيله إلى يوفنتوس.. ماذا قدم لويس سواريز في 6 سنوات مع برشلونة؟ (أرقام)

منذ حوالي 8 ساعات

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. الأهلي يفقد 11 لاعباً قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يُخير سواريز بين الجحيم والكالتشيو

منذ حوالي 9 ساعات

بارتوميو يتراجع عن قراره ويحدد شروط رحيل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

بالرقم القومي.. تعرف على لجنتك الانتخابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019

أبو شقة: الوفد يخوض انتخابات مجلس الشيوخ على كافة المقاعد الفردية بالجمهورية

قيادي بـ"مستقبل وطن": عودة مجلس الشيوخ إضافة قوية للحياة النيابية

قطاع القاهرة.. ننشر قائمة التحالف الوطني للأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ

تلقت أوراق 72.. غلق أبواب الترشح للشيوخ في محكمة الإسكندرية

رئيس الوفد يكلف بإعداد أسماء المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:38 ص

أول تعليق من نجم ليفربول على انتقاله إلى برشلونة

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

02:03 ص

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

09:00 م

بارتوميو يتراجع عن قراره ويحدد شروط رحيل ميسي

03:27 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

06:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب