"بحبك وبرتاحلك" لأنغام تكسر حاجز المليون مشاهدة في وقت قياسي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:31 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
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حصدت الفنانة أنغام أكثر من مليون مشاهدة لأغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك"على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

كليب أنغام الجديد حقق أكثر من مليون وأربعمائة ألف مشاهدة في وقت قياسي وخلال أيام قليلة جدًا من طرحه.

يذكر أن أغنية "بحبك وبرتاحلك" لأنغام، من كلمات صابر كمال، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع موسيقى تميم.

يذكر أن آخر أعمال أنغام ألبوم "حالة خاصة جدًا"، وضم الألبوم 14 أغنية، وهي: "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جدًا"، "على حسك في أيامي"، "ولا دبلت"، "متطمنة"، "ياريتك فاهمنى"، "بقول نسياك.

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