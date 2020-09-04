جدول ترتيب هدافي الدوري المصري عقب فوز الزمالك وبيراميدز

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:24 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يواصل عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز السيطرة على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز عقب فوز نادي الزمالك اليوم الخميس على فريقه.

وتمكن فريق الزمالك، من الفوز على نظيره بيراميدز، بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي:

1- عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، 16 هدفًا.

2- محمد شريف لاعب إنبي، 9 أهداف.

3- سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب، 8 أهداف.

4- وليد سليمان لاعب الأهلي، 7 أهداف.

5- مصطفى محمد لاعب الزمالك، 7 أهداف.

6- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، 6 أهداف.

7- حسام حسن لاعب سموحة، 6 أهداف.

8- مروان حمدي، لاعب وادي دجلة، 6 أهداف.

9-  فادي فريد، لاعب أسوان، 6 أهداف.

10- والتير بواليا، لاعب الجونة، 5 أهداف.

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