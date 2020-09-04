جدل ترتيب الدوري المصري عقب فوز الزمالك على بيراميدز

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:23 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تمكن نادي الزمالك، من الفوز على نظيره نادي بيراميدز، بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي الزمالك إلى 48 نقطة ليسطير على المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يقف رصيد نادي بيراميدز عند 45 نقطة في المركز الثاني.

وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي:

1-الأهلي 62 نقطة.

2-الزمالك 48 نقطة.

3-بيراميدز 45 نقطة.

4-المقاولون العرب 43 نقطة.

5-الاتحاد السكندري 35 نقطة.

6-سموحة 31 نقطة.

7-إنبي 31 نقطة.

8-الإسماعيلي 27 نقطة.

9- الإنتاج الحربي 27 نقطة

10- حرس الحدود 26 نقطة.

11- وادي دجلة 26 نقطة.

12-طلائع الجيش 26 نقطة.

13-الجونة 25 نقطة.

14- مصر المقاصة 24 نقطة.

15- أسوان 24 نقطة.

16-المصري 21 نقطة.

17-اف سي مصر 18 نقطة.

18-طنطا 17 نقطة.

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