عاتبه على ضرب زوجته.. تفاصيل مقتل طالب بالدقهلية

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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لقي طالب بكلية الطب مصرعه طعنا بسلاح أبيض علي يد زوج نجلة خاله لعتابه على تعديه عليها بالضرب وتركها منزل الزوجية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط قسم شرطة ميت غمر باستقبال بلال الشناوي، طالب بكلية الطب، في مستشفى ميت غمر جثة هامدة نتيجة طعنه بسلاح أبيض.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ بقيادة المقدم عبد الحميد الشوري والرائد أحمد الجميلي معاون المباحث، وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية، بين المجنى عليه وزوج نجلة خاله، بسبب معاتبته على ضرب نجلة خاله، وتركها للمنزل، على إثرها طعن المتهم المجني عليه بسلاح أبيض مما أدى لمقلته في الحال.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم للعرض علي النيابة ومباشرة التحقيقات.

وتمكن رجال قسم شرطة ميت غمر برئاسة المقدم عبد الحميد الشوري والرائد أحمد الجميلي معاون القسم من ضبط المتهم، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.

انتحار شاب بسبب ظروف نفسية
وعلي صعيد آخر، انتحر شاب في نهاية العقد الثاني من عمره بإلقاء نفسه من أعلى كوبري قطار طلخا بالنيل.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بمصرع شاب ألقي بنفسه من أعلي كزبري السكة الحديد بطلخا.

علي الفور انتقل العقيد أحمد الجميلي مأمور مركز شرطة طلخا، وقوة مرافقه له، وبالفحص تبين مصرع محمد ماهر رفعت الرفاعي ٢٧ سنه ومقيم طناح مركز المنصورة عقب إلقاء نفسه من أعلي كوبري السكة الحديد.

وبسؤال شقيقه أحمد، أمام النيابة أقر بأن الشاب يعاني من اكتئاب، ولم يتهم أحد بالحادث بما يفيد بعدم وجود شبهة جنائية.

تم نقل الجثمان لمستشفي طلخا المركزي وتحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة ومباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن للجثمان.

إصابة شخصين في مشاجرة
ومن ناحيه أخري، أصيب شخصين في مشاجرة بينهما وبين آخرين بسبب خلافات على الجيرة بقرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لضباط مركز شربين، بوصول شعبان فؤاد مصابا برش خرطوش بفروة الرأس والوجه، ونجل عمه فؤاد منصور مصابا برش خرطوش بالوجه والزراعين ويقيمان بقرية بساط كريم الدين إلى مستشفى شربين العام.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ وبسؤالهما أكدوا نشوب مشادة كلامية بينهما وبين أسامة السيد بدون عمل والعربي عطيه عامل زراعي لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة، قام على إثرها المتهم الأول بالتعدي عليهما بإطلاق عيارا ناريا مما أحدث إصابتهما.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11870 2020 جنح مركز شربين وجارى ضبط المتهمين والسلاح المستخدم والعرض على النيابة للتحقيق.

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