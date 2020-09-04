عاجل.. اندلاع حريقين هائلين على الحدود الجزائرية الليبية (فيديو)

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
اندلع قبل قليل، حريقان هائلان في منطقة أم الطيور بولاية الوادي، شمالي شرق الصحراء الجزائرية، قرب الحدود مع ليبيا، بسبب تسرب من أنبوبين بترول.

ورصدت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحادث، وتم تداولها على نطاق واسع.

وقال أحد الحسابات الذي نشر الفيديو، إنها "مشاهد من الحريقين الذين وقعا في أنبوبي نفط في منطقة أم الطيور بولاية الوادي، على خط حاسي مسعود سكيكدة وحاسي مسعود بجاية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليبيا حريق بوابة الفجر الفجر الجزائر

أخبار تهمك

برشلونة يُخير سواريز بين الجحيم والكالتشيو

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

بارتوميو يتراجع عن قراره ويحدد شروط رحيل ميسي

منذ أقل من ساعة

سولشاير يحدد الراحلين عن مانشيستر يونايتد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بعد رحيله إلى يوفنتوس.. ماذا قدم لويس سواريز في 6 سنوات مع برشلونة؟ (أرقام)

منذ حوالي 5 ساعات

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. الأهلي يفقد 11 لاعباً قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل اجتماع رئيس برشلونة مع والد ميسي.. تعرف على القرارات

منذ أقل من ساعتين

نيمار يُشعل الغضب في باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل..اخبار السعودية اليوم | خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري

مقتل إرهابي في كمين نصبه الجيش الجزائري بولاية سكيكدة

أول تعليق من تركي آل الشيخ على حريق "أرامكو"

الجزائر تدين الهجوم الإرهابي على "أرامكو" السعودية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:03 ص

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

بارتوميو يتراجع عن قراره ويحدد شروط رحيل ميسي

03:27 ص

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

09:00 م

تفاصيل اجتماع رئيس برشلونة مع والد ميسي.. تعرف على القرارات

02:25 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

08:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب