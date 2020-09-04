عاجل.. اندلاع حريقين هائلين على الحدود الجزائرية الليبية (فيديو)

#متابعة / مشاهد من الحريقين الذين وقعا في أنبوبي نفط, في منطقة أم الطيور بولاية #الوادي , على خط حاسي مسعود سكيكدة و حاسي مسعود بجاية. pic.twitter.com/RGhR9RFyCo — #ترند_الجزائر (@ALGtrend) September 3, 2020

اندلع قبل قليل، حريقان هائلان في منطقة أم الطيور بولاية الوادي، شمالي شرق الصحراء الجزائرية، قرب الحدود مع ليبيا، بسبب تسرب من أنبوبين بترول.ورصدت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحادث، وتم تداولها على نطاق واسع.وقال أحد الحسابات الذي نشر الفيديو، إنها "مشاهد من الحريقين الذين وقعا في أنبوبي نفط في منطقة أم الطيور بولاية الوادي، على خط حاسي مسعود سكيكدة وحاسي مسعود بجاية".