مانشستر سيتي يقدم عرضا جديدا لضم كواليبالي





قدم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عرضا جديدا لضم المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي لاعب نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت تقارير صحفية ايطالية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ‏سيتمكن من الوصول الى عرض بقيمة 70 مليون يورو من اجل المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي.





وأضافت التقارير انه الان يعتمد الامر على نابولي إمّا في قبول العرض او الإبقاء على اللاعب الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي هذا الصيف وعدم بيعه.



