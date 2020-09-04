البرازيل تتخطى عتبة الـ4 ملايين مصاب بكورونا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:49 ص
أرشيفية - فيروس كورونا
أرشيفية - فيروس كورونا
الفجر
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تخطت البرازيل، عتبة الـ 4 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومنذ شهور، أعلنت غالبية دول العالم إعادة فتح الاقتصاد مرة أخرى، والتعايش مع الفيروس، وفق إجراءات احترازية تلتزم بها شعوبها، حرصا على الاقتصاد من خطر الانهيار.

وأصيب حتى الآن، نحو نحو 26،456 مليون حالة، وتوفى 872 ألف حالة، وتعافى نحو 18،646 مليون مصاب حول العالم.

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