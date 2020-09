بعد تكريم شاكوش وعمر كمال في "أوسكار ليبيا".. تعرف على رسالتهما للشعب الليبي

View this post on Instagram

الحمد لله تم تكرمينا من بلدنا التانى (( ليبيا )) ف اكبر مهرجان على مستوى ليبيا (( أوسكار ليبيا )) وكان المفروض تكريمنا ف طرابلس بس تم تكريمنا ف تونس نظرا لظروف ف ليبيا .. بنشكر الشعب الليبى على التكريم .. وبنشكر شعب واعلام تونس على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة .. وبنشكر كل الشعوب العربية على دعمهم المستمر لينا 🙏❤️