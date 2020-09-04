بعد تكريم شاكوش وعمر كمال في "أوسكار ليبيا".. تعرف على رسالتهما للشعب الليبي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:44 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
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وجه مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، رسالة شكر للشعب الليبي، بعد تكريمه أمس هو حسن شاكوش وحصوله على أوسكار أفضل أغنية عن مهرجان "بنت الجيران".

ونشر عمر، صورة جديدة له برفقة حسن شاكوش مع جوائز الأوسكار، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق كمال، على الصورة قائلًا: "لحمد لله تم تكرمينا من بلدنا التانى (ليبيا) في أكبر مهرجان على مستوى ليبيا أوسكار ليبيا وكان المفروض تكريمنا في طرابلس بس تم تكريمنا في تونس نظرا لظروف في ليبيا".

وأضاف: "بنشكر الشعب الليبى على التكريم.. وبنشكر شعب وغعلام تونس على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة.. وبنشكر كل الشعوب العربية على دعمهم المستمر لينا".

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