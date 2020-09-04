محمد رمضان يواصل تشويق جمهوره صورة جديدة من كليب "يا حبيبي" مع العالمي جيمس





شارك الفنان محمد رمضان، محبيه بصورة جديدة من كليب أغنيته الجديدة والذي يتعاون من خلالها مع العالمي جيمس وذلك بعدما انتهى من تسجيلها وتم تصوير الكليب داخل دبي.





وكان رمضان خلال الفترة الماضية، قد كشف عن مجموعة من الصور الخاصة بكليبه الجديد والذي يحمل عنوان ياحبيبي، وأعرب محبيه عن حماسهم الشديد لطرحه.





يذكر أنّ رمضان قد أعلن عن مشاركته في سباق دراما رمضان المقبلة بمسلسل "موسى" وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.



