"المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم": قرض "الضبعة" الأكبر في تاريخ موسكو (فيديو)

قال الدكتور حسين الشافعي، رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، إن العلاقات المصرية الروسية منذ ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي تأخذ طريق جد في التعاون سواء في تطوير قدرات القوات المسلحة أو تكنولوجيا الفضاء، أو مشروع الطاقة النووية في الضبعة الذي مول بقرض كبير لم يمنح لأي دولة في تاريخ روسيا.



وتابع "الشافعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الخميس، أن التعاون الروسي المصري يلقى دعمًا كبيرًا من القيادة السياسية في القاهرة وموسكو على حد سواء بنفس المستوى في كافة المجالات.



