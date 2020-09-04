ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة





بدأت الملامح النهائي لمستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفقة برشلونة، في الظهور بشكل تدريجي، عقب إجتماع والدة رفقة بارتوميو رئيس النادي الكتالوني مساء أمس.













وكان خورخي ميسي قد أعلن صباح اليوم عن إمكانية بقاء نجلة داخل أسوار برشلونة لعام إضافي، بعد عدم الوصول إلى حل سوي مع رئيس النادي.













ووفقاً لشبكة " ‏CUATRO " فان ميسي سوف يُلبي طلب جماهير برشلونة في البقاء داخل الفريق حتي إنتهاء تعاقده، من ثم الرحيل مجاناً وتوديع الجماهير في الكامب نو.













ويملك ميسي أهتمام كبير من أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، يوفنتوس الإيطالي، من أجل التعاقد معه في حال الرحيل عن برشلونة.







