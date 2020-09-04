تقارير.. تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:56 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل رسمي عن موقف مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، إلا أن هناك مؤشرات جديدة بشأن تأجيل هذه المرحلة من البطولتين، خاصة بعد الأنباء الواردة من المغرب بإقامة المبارايات المؤجلة من الدوري المغربي ومنها مباراة الديربي في توقيت متقارب. 


 الاتحاد المغربي أعلن أيضا في بيان رسمي عن جدول المؤجلات، والذي يؤكد صحة الاخبار المتعلقة بتأجيل مباريات نصف نهائي الأبطال والكونفدرالية، ذلك لأنه قد تم تحديد يوم 24 سبتمبر الجاري موعدا لمباراة الديربي بين الوداد والرجاء، علما بأن الأول سيلاقي الأهلي المصري يوم 27 سبتمبر، بينما سيلعب الأخير مع الزمالك يوم 26 أي بعد يومين من الديربي.


كذلك يلعب حسنية أغادير مباراة في الدوري يوم 21 سبتمبر أي قبل يوم من مباراته ضد نهضة بركان في نصف نهائي الكونفدرالية، ما يعني اقتناع الجانب المغربي بأن المباريات الأفريقية ستؤجل كما أنها من الممكن أن تقام علي نظام المباراة الواحدة وليس بنظام الذهاب والإياب.

ويواجه الأهلي نظيره الوداد فيما يلتقي الزمالك مع الرجاء في الدور النصف نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. 

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دوري أبطال إفريقيا الزمالك الرجاء الاهلي

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