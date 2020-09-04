حتى مارس.. مستشار الرئيس للصحة يوجه نصيحة مهمة للمواطنين بشأن كورونا

Advertisements



قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن قضية فيروس كورونا ما زالت مثارة وما زالت ساخنة، ويجب علينا أن نتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية والاحترازية.



وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج"90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن فيروس كورونا ما زال موجودًا، وهناك حالات تعاني، معلقًا: "ما زال هناك حالات تدخل المستشفيات، وحالات تحتاج تنفس صناعي، وحالات تحتاج رعاية مركزة، ولكن مازالنا في منطقة سخنة".



وأشار إلى أن شدة الإصابات انخفضت، وعدد الحالات التي تحتاج إلى تنفس صناعي انخفضت لـ10% فقط، ولكن يجب أن نستمر في الإجراءات الوقائية حتى شهر مارس المقبل على الأقل.





وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، أنه يجب التعامل مع قضية كورونا باحترافية وعلم وجدية، لافتًا إلى أن الدولة بالكامل تبحث كيفية تضامن سلامة وأمان الطلاب وأعضاء التدريس خلال الموسم الدراسي المقبل.



وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية،: "نستهدف ضمان السلامة الكاملة والضمان الكامل للطلاب"، موضحًا أنه سيتم تقسيم الطلاب على أيام الأسبوع، وسيتم تقسيم الطلاب على مجاميع، بالإضافة إلى تعقيم الفصول، والحرص على النظافة، وارتداء الكمامات، مؤكدًا أنهم يقوموا بإجراءات كثيرة هدفها حماية الإنسان المصري.





ووقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية،: "نتابع مسألة الوصول إلى لقاح كورونا لحظة بلحظة، وعلى تواصل دائم مع اللجان العلمية بدول العالم"، مستكملًا: "نتابع بدقة شديدة جدًا ما يحدث في الخارج".



وتابع "تاج الدين"،: "المواطنين معذورين إنهم يزهقوا، ولكن الزهق أهون من المرض، والوقاية هي وسيلتنا الوحيدة، الوقاية تُغني عن العلاج".



ووجه الشكر والتحية والتقدير للأطقم الطبية في مصر، قائلًا: "جدعان وأبطال وشجعان وأكفاء"، متابعًا: "نطبق في مصر أحدث المعايير الطبية لمواجهة فيروس كورونا"، منوهًا بأنه لا يوجد دواء مخصص لفيروس كوروناحتى هذه اللحظة.

